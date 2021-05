Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : décision favorable de la Supreme Court de Corée Cercle Finance • 18/05/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - GTT annonce que la décision favorable de la High Court de Séoul, suspendant la décision de l'Autorité de la concurrence coréenne (KFTC) du 25 novembre 2020, a été confirmée le 14 mai par la Supreme Court de Corée, qui a rejeté l'appel de la KFTC. Par conséquent, le groupe d'ingénierie français explique qu'il 'peut maintenir ses pratiques commerciales actuelles sans aucun changement jusqu'à ce qu'une décision au fond soit prise par la High Court de Séoul'. GTT ne prévoit donc pas d'impact financier ou industriel significatif résultant de la décision de la KFTC. En fonction des conclusions de la procédure d'appel, il réévaluera les conséquences sur ses activités.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.82%