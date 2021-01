Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : décision favorable de la High Court de Seoul Cercle Finance • 18/01/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport & Technigaz) a annoncé ce week-end que la High Court de Seoul, en Corée du Sud, a décidé, le 6 janvier dernier, de suspendre les effets de la décision de l'Autorité de la concurrence coréenne (KFTC). 'Cette décision prévoit que GTT permette aux chantiers navals coréens qui en feraient la demande, d'effectuer tout ou partie des services d'assistance technique actuellement inclus dans la licence de technologie', rappelle la société d'ingénierie française. Le spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le GNL ajoute que la décision de la High Court est actuellement en cours de revue par la Supreme Court de Corée, à la suite de l'appel interjeté par la KFTC en date du 14 janvier.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -0.12%