Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : décision défavorable de la KFTC Cercle Finance • 25/11/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - GTT indique que l'autorité de la concurrence coréenne (KFTC) a considéré que certaines des pratiques commerciales de la société d'ingénierie française enfreignent les règles de la concurrence coréennes depuis 2016. Aussi, elle demande à GTT de permettre aux chantiers navals coréens d'effectuer tout ou partie des services d'assistance technique actuellement inclus dans la licence de technologie. Cette décision est assortie d'une amende administrative d'environ 9,5 millions d'euros. GTT conteste les fondements de cette décision et, à réception de la décision écrite, en fera appel, avec une demande d'effet suspensif, auprès du tribunal compétent de Séoul. Elle n'anticipe pas d'impact significatif financier ou industriel à court ou moyen terme.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -1.68%