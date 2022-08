GTT dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - GTT gagne plus de 2% à Paris, alors que Berenberg a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 150 euros sur le titre, après des chiffres semestriels publiés fin juillet et jugés 'décents' par le broker, supérieurs à ses attentes de 4% pour les revenus et de 11% pour le bénéfice net.



'Nous pensons que la plupart des investisseurs ont déjà accepté des pertes à court terme sur les projets en Russie et que les optimistes sont concentrés sur les multiples à court terme bon marché', estime Berenberg.



L'action ne se traite selon lui qu'environ 14 et 13 fois ses nouvelles estimations de BPA pour 2024 et 2025, avec des rendements de dividendes de 5,9 et 6,3% respectivement, 'ce qui est optiquement bon marché compte tenu de la qualité de GTT'.