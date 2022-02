Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: coopération avec Shell pour l'hydrogène liquide information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 09:07









(CercleFinance.com) - GTT et Shell annoncent leur coopération pour développer des technologies de pointe permettant le transport de l'hydrogène liquide (LH2), dans le cadre de la stratégie du groupe énergétique visant à développer une chaîne d'approvisionnement en hydrogène.



Le spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le GNL concevra le design préliminaire d'un hydrogènier, ainsi que celui du système de confinement destiné à un hydrogènier de taille moyenne.



'Le transport de larges volumes d'hydrogène sous forme liquéfiée, à -250°C, est l'un des défis technologiques à relever pour mettre en place une chaine d'approvisionnement hydrogène fiable, performante et compétitive', souligne-t-il.





