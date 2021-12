Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : convention entre Elogen et Paris-Saclay information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - GTT indique que sa filiale Elogen a signé avec l'Université Paris-Saclay, le 3 décembre, une convention de collaboration pour renforcer leur partenariat dans le domaine de l'électrolyse PEM, une technologie prometteuse pour la production d'hydrogène bas carbone. Cette convention va leur permettre de mettre en commun leurs moyens et ressources autour d'un programme de recherches spécifique, consacré à l'électrolyse PEM (membrane échangeuse de protons) dans laquelle Elogen est spécialisée. La collaboration pourrait se concrétiser sous la forme de projets pour les étudiants, d'un accès partagé aux matériels R&D des parties, d'une participation conjointe à des programmes de recherche doctorale et la création d'un laboratoire commun.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.64%