GTT: contrat pour le projet de recherche DUNE

(CercleFinance.com) - GTT annonce l'attribution d'un contrat par le Lawrence Berkeley National Laboratory pour soutenir les travaux de recherche du projet Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), sous les auspices du Fermilab du département américain de l'énergie.



Dans le cadre de ce contrat, la société française réalise les études d'ingénierie et de construction pour l'adaptation de sa technologie à membranes à l'intérieur d'un cryostat conçu par le Lawrence Berkeley National Laboratory et ses partenaires.



Le projet DUNE vise à mieux comprendre les neutrinos. Il utilise les neutrinos produits par la Long-Baseline Neutrino Facility (LBNF) du Fermilab, qui sont ensuite filtrés dans les détecteurs de particules remplis d'argon liquide.





