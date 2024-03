Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: contrat de conception des cuves de trois navires information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une commande dela société mère HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE)pour la conception des cuves de deux méthaniers et d'un éthanier de grande capacité (VLEC).



Les deux méthaniers seront construits par Hyundai Samho Heavy Industries pour le compte de l'armateur Nakilat.



GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, dotés chacun d'une capacité totale de 174000 m3et intégrant le système de confinement à membranesMark IIIFlexdéveloppé par GTT.



La livraison de ces deux méthaniers est prévue en 2026 et 2027.



Le VLEC sera construit par Hyundai Heavy Industries pour le compte de l'armateur Purus Maritime. GTT réalisera le design des cuves de cet éthanier de grande capacité, doté d'une capacité totale de 98000 m3et intégrant le système de confinement à membranesMark IIIdéveloppé par GTT.



La livraison de cet éthanier est prévue au 1ertrimestre 2027.





