GTT: contrat avec HHI pour les cuves d'un FRSU

(CercleFinance.com) - GTT indique avoir été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves d'une unité de stockage et de regazéification (FSRU), pour le compte de la société américaine de GNL Excelerate Energy.



La société d'ingénierie réalisera le design des cuves de ce FSRU d'une capacité de 170.000 m3, cuves qui seront équipées par son système de confinement à membranes Mark III Flex. La livraison de ce FSRU est prévue au deuxième trimestre 2026.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.18%