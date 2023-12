GTT conclut un accord avec le groupe de construction navale chinois CSCC

(AOF) - GTT, spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, a signé un accord de coopération stratégique avec China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), un géant de la construction navale en Chine. L'accord prévoit la coopération entre GTT et douze filiales du groupe CSSC, notamment dans les domaines de la conception et de la construction de navires neufs, des technologies de confinement cryogénique du GNL, du GNL carburant ou encore des solutions de smart shipping.

Dans le cadre de cet accord, GTT et CSSC ont ainsi pour objectif de développer et de commercialiser des solutions compétitives pour le stockage et le transport de GNL grâce aux technologies de GTT.

Cette initiative s'étend à tous les types de navires, y compris les porte-conteneurs, les vraquiers, les pétroliers et les navires rouliers propulsés au GNL. Cette coopération vise également à optimiser l'ingénierie des méthaniers, notamment sur les capacités de 175 000 m³ à 270 000 m³, des navires éthaniers de dernière génération et des plateformes offshore (FLNG = Unité flottante de liquéfaction et de stockage de GNL et FSRU = navires stationnaires capables de charger du GNL à partir des méthaniers, de le stocker et de le regazéifier).

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 307 M€, réalisé à 91 % dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et 17 % dans les électrolyseurs de la division Elogen ;

- Revenus tirés aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50% ;

- Modèle d'affaires de capitalisation sur la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040) et du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et d’extension de l’offre de services au travers d’acquisitions ;

- Capital ouvert (5,05 % pour Engie et 5,21 % pour la Caisse des Dépôts), Philippe Berterottière étant PDG du conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan très solide exempt de dettes avec une trésorerie de 253 M€ à fin juin.

Enjeux

- Stratégie de réponse, notamment par l'innovation digitale, à un secteur maritime moins émetteur d'émissions carbone ;

- Stratégie d’innovation dotée d’un budget recherche & développement de 20 M€, visant à renforcer les technologies de gestion du gaz, à améliorer les solutions Mark Systems et NO 96, à réduire les impacts carbone via l’intelligence artificielle et le Smart Shipping et à participer à la croissance du marché de l’hydrogène ;

- 1ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans,

- certification des technologies destinées au GL carburant ;

- partenariat avec l'incubateur marseillais Zebox, spécialisé dans le transport maritime et nouvelle structure de financements de start-ups, dotée de 25 M€ ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société, dont la démarche sera formalisée et validée par le SBTi fin 2023 :

- conception de systèmes de capture de CO2 à bord des navires,

- intensification de la recherche dans les carburants alternatifs et les moteurs à hydrogène ;

- Développement rapide de la filiale Elogen : prises de commandes en hausse de 150 %, portées par les partenariats dans la conception d’hydrogéniers et électrolyseurs et les soutiens publics à la construction de la gigafactory de Vendôme ;

- Carnet de commandes record à fin juin: 302 unités (méthaniers, éthaniers et réservoirs terrestres) et 69 unités pour le GNL carburant, soit une visibilité de près de 2 Mds€ d’ici 2027 à 2029.

Défis

- Conflit russo-ukrainien : suspension du chantier Zvezda (15 méthaniers brise-glace et 3 GBS), maintien des commandes en cours dans les chantiers asiatiques (6 méthaniers brise-glace et 2 FS) pour les projets arctiques russes, soit 24 M€ de revenus d’ici 2024, et pour le projet Arctic LNG2 (8 méthaniers conventionnels :

- Autres risques géopolitiques : Qatar, Malaisie et Indonésie qui regroupent plus de la moitié de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL ;

- Poursuite des 1 ers succès de la marque Asceenz-Marorka d’offre de systèmes électroniques (surveillance, collecte, optimisation…) ;

- Après un chiffre d’affaires de 178 M€, tiré par la division Elogen, objectifs 2023 de hausse significative des revenus,, entre 385 et 430 M€, et du résultat d’exploitation, de 190 à 235 M€ ;

- Acompte sur dividende 2023 de 1,85 € en hausse de 19,4 %, versé en décembre (80 % du résultat net).

