GTT : commandes pour trois nouveaux méthaniers

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport & Technigaz) indique avoir reçu des commandes d'un chantier asiatique portant sur la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. Ils seront tous les trois construits pour le compte d'armateurs européens. 'La livraison de ces navires devrait s'échelonner entre fin 2021 et mi-2022', précise le spécialiste des systèmes de confinement à membranes. Les noms des contractants, ainsi que les caractéristiques de ces navires sont, à ce stade, confidentiels.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -0.37%