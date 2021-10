Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : commande décrochée auprès de Samsung Heavy Industries information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé hier soir avoir été choisi par Samsung Heavy Industries pour la conception des réservoirs de nouveaux porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié. Le groupe d'ingénierie précise avoir été retenu par le chantier naval coréen en vue du développement des réservoirs cryogéniques de six porte-conteneurs fonctionnant au GNL. Utilisé comme carburant marin, le GNL permet de réduire de 99% les émissions d'oxydes de soufre, de 91% les particules fines, et de 92% les émissions d'oxydes d'azote, explique-t-il dans un communiqué. Le GNL permet surtout de réduire les émissions de CO2 des navires jusqu'à 20% par rapport à un navire conventionnel. Chaque réservoir de carburant GNL intégrera le système de confinement à membranes Mark III développé par GTT. Leurs livraisons sont prévues en 2023 et 2024. Cette commande était accueillie sans grande émotion vendredi à la Bourse de Paris, où le titre GTT cédait 0,2% en début de séance dans un marché pourtant orienté en nette hausse (+0,8%).

