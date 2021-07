Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : choisi par Seaspan, SHI et ZIM pour 5 porte-conteneurs Cercle Finance • 19/07/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - GTT annonce aujourd'hui avoir reçu, fin juin, une commande de la part du chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI), pour la conception des réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL) de cinq très grand porte-conteneurs. Chaque porte-conteneurs sera capable de transporter jusqu'à 15 000 conteneurs, et seront exploités par l'armateur asiatique Seaspan Corporation -le plus grand propriétaire et exploitant indépendant de porte-conteneurs au monde, filiale d'Atlas Corp - et par l'affréteur israélien ZIM. Les réservoirs de GNL, utilisés comme carburant, offriront chacun une capacité de 12 000 m3 et intégreront le système de confinement à membranes Mark III. Par ailleurs, ces réservoirs intégreront des caractéristiques uniques qui faciliteront une éventuelle conversion des navires à l'ammoniac, ce qui offre à Seaspan et ZIM une plus grande flexibilité opérationnelle dans la perspective d'une évolution des réglementations environnementales. Les livraisons des navires sont prévues entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -3.41%