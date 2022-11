GTT choisi par Hyundai pour la conception des cuves d’une unité de stockage et de regazéification

(AOF) - GTT a été choisi par son partenaire le chantier naval coréen Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves d’une unité de stockage et de regazéification (FSRU) pour le compte de la société américaine de GNL, Excelerate Energy, Inc. GTT réalisera le design des cuves de ce FSRU d’une capacité de 170 000 m3. Les cuves seront équipées par le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison de ce FSRU est prévue au deuxième trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 315 M€, réalisé à 94 % dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et tiré aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50 % ;

- Modèle d'affaires de capitalisation sur la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040) et du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et d’extension de l’offre de services au travers d’acquisitions ;

- Capital détenu à 21,45 % par Engie, Philippe Berterottière étant PDG du conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan très solide exempt de dettes avec une trésorerie de 168 M€ à fin juin.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2019-2021 de réponse, notamment par l'innovation digitale, à un secteur maritime moins émetteur d'émissions carbone, et d'obtention de 524 M€ de chiffre d’affaires cumulé ;

- Stratégie d’innovation dotée d’un budget recherche & développement de 20 M€, visant à renforcer les technologies de gestion du gaz, à améliorer les solutions Mark Systems et NO 96, à réduire les impacts carbone via l’intelligence artificielle et le Smart Shipping et à participer à la croissance du marché de l’hydrogène ;

- 1ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, 8/10èmes du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans,

- certification des technologies destinées au GL carburant ;

- partenariat avec l'incubateur marseillais Zebox, spécialisé dans le transport maritime ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société ;

- Montée en puissance des activités de service portées et des offres aux GBS (fonds sous-marins, transport d’éthane…) ainsi que du stockage d’hydrogène vert porté par la filiale Elogen (partenariats dans la conception d’hydrogéniers et catalyseurs) ;

- Carnet de commandes record : 269 unités dont 250 méthaniers et 70 unités dont 42 cuves pour le GNL carburant d'où une visibilité jusqu'en 2029.

Défis

- Conflit russo-ukrainien : risque élevé de report ou annulation de contrats :

- conception en cours de cuves de 15 méthaniers brise-glace pour le chantier Zvezda perturbée par les sanctions sur les importations de produits et fin du contrat avec Saren,

- maintien des commandes en cours dans les chantiers navals asiatiques de 6 méthaniers brise-glace et 2 FS pour les projets arctiques russes., soit 38 M€ de revenus d’ici 2023,

- maintien des commandes de 8 méthaniers conventionnels dans des chantiers asiatiques, à destination du projet Arctic LNG2 mais opérables ailleurs ;

- Autres risques géopolitiques : Qatar, Malaisie et Indonésie qui regroupent plus de la moitié de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL ;

- Cherté du GNL en Europe : risque de ralentissement des prises de commandes ;

- Après un repli de 7,5 % des revenus à fin septembre, confirmation de l’objectif 2022 de 290-320 M€ de revenus et de 140-170 M€ de bénéfice opérationnel, plutôt dans le bas de la fourchette ;

- Vers un exercice 2023 de hausse significative des résultats et du chiffre d’affaires ;

- Acompte payable en décembre de 1,55 € sur un dividende 2022 au moins égal à celui de 2021.

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.