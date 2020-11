Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : choisi par Etex pour son service SD-WAN mondial Cercle Finance • 10/11/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - GTT Communications fait savoir qu'Etex, spécialiste mondial des matériaux de construction, a choisi son service de SD-WAN managé pour connecter 80 sites en Europe, Amériques, Afrique, Asie et au Moyen-Orient. Le service de GTT permet à Etex de relier tous ses sites à travers le monde 'avec un réseau agile et sécurisé', indique GTT. Le SD-WAN managé augmente également la bande passante disponible pour de nombreux sites difficiles d'accès en combinant les connexions initiales et les liaisons de secours en une seule configuration intelligente, toujours active. 'Le partenariat que nous avons tissé avec Etex a été déterminant pour concevoir et développer ce réseau pérenne qui relie les salariés d'Etex, les sites de production et les applications cloud dans le monde entier”, indique Ernie Ortega, directeur général par intérim de GTT.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.70%