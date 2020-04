GTT: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 74%

(AOF) - GTT a publié un chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 de 102,5 millions d'euros, en hausse de 74% par rapport au premier trimestre 2019. L'activité liée aux constructions neuves s'élève à 99,4 millions d'euros (+80%), dont 86,9 millions (+88%) de redevances des méthaniers et 9,4 millions (+80%) de celle de FSRU. Les autres redevances proviennent notamment du GNL carburant pour 1,7 millions d'euros (+5 %) et des GBS pour 0,5 millions. Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit à 3 millions, en baisse de 14 % par rapport au premier trimestre 2019 en raison du coronavirus.

En février 2020, GTT a signé avec le Groupe CMA CGM, un contrat de prestations de services et d'assistance pour la mise en service, l'exploitation et la maintenance de ses futurs porte-conteneurs géants propulsés au GNL et équipés des technologies de confinement à membrane GTT.

En mars 2020, le groupe a annoncé la signature d'un contrat-cadre de prestations de services d'une durée de cinq ans entre sa filiale GTT North America et l'armateur Excelerate Energy.

En février 2020, GTT a annoncé l'acquisition de la société islandaise Marorka.

En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2020 de chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros, d'un EBITDA consolidé dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros, et d'un dividende, au titre des exercices 2020 et 20215, correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

AOF - EN SAVOIR PLUS