GTT : cession de 3,7 millions d'actions par Engie

(CercleFinance.com) - Engie annonce lancer la cession de 3,7 millions d'actions de Gaztransport & Technigaz (GTT) dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels devant être réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Simultanément, il souhaite émettre des obligations à échéance 2024 pour un montant nominal total d'environ 300 millions d'euros, qui seront échangeables en actions GTT à un prix calculé en fonction de celui fixé dans le cadre du placement des actions. Dans le cadre du placement, GTT a l'intention d'acheter 0,2 million d'actions (soit 0,5% de son capital social). À l'issue de l'opération, en cas d'échange de l'intégralité des obligations, Engie conservera une participation d'environ 20% dans le capital de GTT.

