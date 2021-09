Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : certification pour son nouveau design de pétrolier information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir ce soir avoir reçu, avec le cabinet d'architecture et d'ingénierie navale Deltamarin, l'approbation de principe de la société de classification American Bureau of Shipping (ABS) pour son nouveau design de pétrolier (de type Aframax) propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). Ce nouveau concept de pétrolier utilise la technologie de réservoirs à membrane développée par GTT, qui a réalisé le design de la cuve, tandis que son intégration dans le navire a été conçue par Deltamarin. L'approbation d'ABS permet d'offrir une solution conforme aux réglementations environnementales adoptées par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) jusqu'en 2030.

