GTT: baisse de 4% du résultat net en 2022

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport & Technigaz) publie un résultat net en baisse de 4,3% à 128,3 millions d'euros pour l'exercice 2022, ainsi qu'un EBITDA en retrait de 6,4% à 161,1 millions, soit une marge de 52,4%, en légère diminution par rapport à 2021 (54,7%).



Le chiffre d'affaires de la société d'ingénierie, spécialiste du confinement à membrane pour le GNL, s'est tassé de 2,4% à 307,3 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires lié aux constructions neuves en diminution de 4,4% à 279,5 millions.



Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende stable à 3,10 euros par action au titre de 2022. Un acompte ayant déjà été versé en décembre, le versement du solde de 1,55 euro doit intervenir le 12 juin.



Pour 2023, GTT vise un chiffre d'affaires dans une fourchette de 385 à 430 millions d'euros, un EBITDA entre 190 et 235 millions, ainsi qu'une distribution, au titre de cet exercice, d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net.





