GTT : audition prévue pour une enquête en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - GTT rapporte que, dans le cadre de l'enquête concernant ses pratiques commerciales avec les chantiers navals coréens, l'Autorité de la concurrence coréenne a décidé de prévoir une audition de l'affaire le 21 octobre prochain, à laquelle le groupe participera. Cela fait suite à l'émission par l'Autorité de la concurrence coréenne d'un rapport d'enquête confidentiel, qui expose les conclusions préliminaires de l'équipe de l'Autorité en charge du dossier, à la suite de son enquête. Ce rapport d'enquête a ouvert une nouvelle phase au cours de laquelle GTT et ses conseils ont répondu par écrit à ses conclusions, en préparation de l'audition. Le groupe s'attend à ce que la procédure arrive à son terme dans les tout prochains mois.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -0.70%