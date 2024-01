Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: approbations pour un projet de transport d'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont annoncé le succès de leur projet conjoint visant à développer le transport maritime d'hydrogène via l'obtention de deux approbations de principe (AIP1) auprès de Bureau Veritas.



La première approbation concerne la conception d'un système de confinement à membrane cryogénique pour l'hydrogène liquéfié développé par GTT.



La seconde porte sur la conception préliminaire d'un hydrogénier d'une capacité de 150 000 m3 et équipé du système de confinement à membranes GTT.



Selon le communiqué des partenaires, cette collaboration témoigne d'une ' synergie exceptionnelle ' visant à relever les défis du transport maritime d'hydrogène à l'échelle mondiale.





