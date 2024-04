Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: approbations de principe pour une nouvelle solution information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé mardi soir avoir obtenu deux approbations de principe pour les opérations de transfert de cargaison entre éthaniers de grande capacité à partir de sa technologie- maison.



Le fabricant de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage des gaz liquéfiés indique que ces autorisations proviennent des sociétés de classification ABS et Lloyd's Register.



Ces décisions portent que les opérations de transfert de cargaison entre éthaniers de grande capacité (VLEC2) équipés de la technologie 'Mark III' développée par le groupe français.



Il s'agit d'assurer le transfert d'éthane, de propane, de butane, d'éthylène ou de propylène liquéfiés, et ce quel que soit le niveau de remplissage de ces cuves, dont la capacité peut atteindre 105.000 m3.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -0.21%