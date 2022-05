Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: approbation de principe pour le concept 'Shear Water' information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - GTTannonce avoir reçu une approbationde principe deBureau Veritas (BV)pour“Shear-Water”,son nouveauconceptde soutesans eaude ballastdestinéauxnavires de soutageetde ravitaillement au GazNaturelLiquéfié (GNL).



Cette solution permet notamment d'éviter le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes dans les ballasts. De plus, retirer l'installation de traitement des eaux de ballast permet de réduire la consommation d'énergie du navire et son empreinte en CO2.



GTT souligne que les tests réalisés pour assurer lafaisabilité technique du projetse sont révélés 'excellents' et qu'ils 'valident le concept'.



'L'obtention de cette approbation parBureau Veritasconstitue une reconnaissance de la pertinence écologique et de la performance de notre solution technologique', s'est d'ailleurs réjoui Philippe Berterottière,p.d.-g. de GTT.





