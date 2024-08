Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: approbation de principe des réservoirs 'NH3-ready' information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - GTT a reçu une approbation de principe de la part d'ABS, une société de classification de premier plan mondial, pour la notation 'NH3-ready' de son système de confinement Mark III sur les navires propulsés au GNL.



Cette approbation va permettre aux réservoirs GNL équipés de la technologie Mark III d'être convertis pour l'utilisation d'ammoniac (NH3) à bord des navires propulsés au GNL, améliorant ainsi la polyvalence de ces derniers en leur permettant de fonctionner avec un autre carburant dans une seconde vie.



Cette AiP souligne l'engagement de GTT à développer des solutions durables pour l'industrie maritime, garantissant que les armateurs et les opérateurs puissent s'adapter à l'évolution des réglementations environnementales et des normes maritimes.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 126,30 EUR Euronext Paris -3,14%