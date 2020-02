GTT annonce une acquisition dans le Smart Shipping en rachetant Marorka

(AOF) - GTT annonce l'acquisition de Marorka, auprès de ses actionnaires et dirigeants. Basée en Islande et spécialisée dans le Smart Shipping, cette société conçoit des systèmes de reporting opérationnel et d'optimisation de la performance énergétique des navires, permettant de réduire ainsi leur empreinte environnementale. Financée sur la trésorerie de GTT, cette acquisition n'aura pas d'incidence sur les grands équilibres financiers de l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS