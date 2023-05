Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: accord de principe pour le méthanier à trois cuves information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - GTT et Samsung Heavy Industries (SHI) ont annoncé hier soir avoir reçu une approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification Lloyd's Register pour un nouveau design de méthanier, intégrant le concept à trois cuves développé par GTT et équipé du système de confinement à membrane Mark III Flex.



Cette approbation est l'aboutissement d'un projet de développement conjoint (JDP) initié en 2022, visant à concevoir une nouvelle génération de méthaniers.



L'étude du JDP a démontré que concept de méthanier à trois cuves permettait d'augmenter la capacité de cargaison de GNL et d'améliorer l'efficacité de la maintenance.



Par ailleurs, l'amélioration du rapport entre le volume de GNL transporté et la surface de revêtement cryogénique permettra d'atteindre un taux d'évaporation de seulement 0,080% du volume de la cuve par jour avec la technologie Mark III Flex, contre 0,085 % du volume quotidien sur les méthaniers actuellement en opération (pour un méthanier de 174 000 m3 ).



Enfin, 'ce concept de méthanier à trois cuves offre un temps de chargement presque équivalent à une configuration standard de méthanier à quatre cuves, grâce à un mât tripode adapté' souligne GTT.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -0.88%