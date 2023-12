Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: accord de coopération avec CSSC en Chine information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - GTT annonce la signature d'un accord de coopération stratégique avec China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC), un géant de la construction navale en Chine.



L'accord prévoit la coopération entre GTT et douze filiales du groupe CSSC, notamment dans les domaines de la conception et de la construction de navires neufs, des technologies de confinement cryogénique du GNL, du GNL carburant ou encore des solutions de smart shipping.



GTT et CSSC auront pour objectif de développer et de commercialiser ' des solutions compétitives pour le stockage et le transport de GNL grâce aux technologies de GTT '



Cette coopération vise également à optimiser l'ingénierie des méthaniers, notamment sur les capacités de 175 000 m³ à 270 000 m³, des navires éthaniers de dernière génération et des plateformes offshore (FLNG et FSRU).



' Ensemble, nous explorerons des opportunités d'innovation et renforcerons notre position dans un secteur maritime en constante évolution ', résume Philippe Berterottière, président-directeur général de GTT.







