GTT : a signé un contrat de prestations de services

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce jour avoir signé en juin un contrat-cadre de prestations de services avec l'armateur norvégien Knutsen OAS Shipping. 'Ce nouveau contrat couvre une flotte de 17 navires à l'horizon 2022 (12 actuellement en service et 5 en construction), tous équipés des technologies Mark III Flex ou NO96, développées par GTT', indique le groupe.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +1.77%