GTT a reçu une nouvelle commande

- Engagement, pour les exercices 2020 et 2021, d'un taux de distribution de 85 %, avec acompte sur dividende .

- Objectif 2020 de 375 à 405 M€ de revenus et de et de 235 à 265 M€ de bénéfice opérationnel ;

- Impact de la pandémie : nul avec un bond de 66 % des ventes à fin juin, du fait des commandes passées en 2018 et 2019 et de l'absence de décalage de construction des navires ;

- Risques géopolitiques concentrés sur le Qatar, la Malaisie et l'Indonésie qui regroupent plus de la moitié de l'offre mondiale de liquéfaction de GNL ;

- Carnet de commandes de 135 unités à fin juin, et développement rapide dans le marché du carburant GNL (18 commandes), d'où une visibilité jusqu'en 2029.

- Poursuite des acquisitions dans le digital : l'islandais Marorka, spécialiste du smart shipping, le français OSE Engineering (process d'ingénierie et réduction des émissions) ;

- réduction des consommations d'électricité et revalorisation des déchets ;

- focus sur la réduction des taux d'évaporation du gaz des cuves de transport ou de stockage et de diminution des émissions de CO2 (- 43 % en 10 ans),

- suivi de la propriété intellectuelle (1 500 brevets), notamment dans les technologies Mark III et Mark III Flex, GTT Next1 ou LNG Brick,

- forte hausse (25 %) des dépenses en R&D en 2019, plus de 80 % du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans,

- Stratégie 2019-2021 de réponse, notamment par l'innovation digitale, à un secteur maritime moins émetteur d'émissions carbone, et d'obtention de 524 M€ de chiffre d'affaires cumulé ;

- Bilan très solide -absence d'endettement et trésorerie de 200 M€ à fin juin.

- Modèle d'affaires de capitalisation sur la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040) et du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et d'extension de l'offre de services au travers d'acquisitions ;

- Chiffre d'affaires de 288 M€, réalisé à 94 % dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et composé aux 9/10èmes de redevances, d'où des marges proches de l'ordre de 60 % ;

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

Chaque navire offrira une capacité de 174 000 m3. GTT réalisera le design des cuves qui intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex. Les livraisons des navires sont prévues au cours des troisième et quatrième trimestres 2024.

(AOF) - GTT a reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Trois de ces méthaniers seront construits par HHI, deux pour le compte d'un armateur asiatique et un pour le compte d'un armateur européen. Le dernier méthanier sera construit par HSHI pour le compte d'un armateur européen.

