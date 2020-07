Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : a reçu une nouvelle commande Cercle Finance • 09/07/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce ce soir avoir reçu en juin une commande de la part du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding, pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur chinois COSCO Shipping. 'Chaque navire offrira une capacité de 174/000 m3. GTT réalisera le design des cuves, qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+, développé par GTT', indique le groupe. La livraison des navires interviendra entre le quatrième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023.

