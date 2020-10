Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : a reçu deux nouvelles commandes Cercle Finance • 05/10/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - GTT a reçu deux nouvelles commandes portant sur la conception des cuves de quatre éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur. Chacun des navires offrira une capacité totale de cargaison de 98 000 m3. La livraison des navires est prévue au second trimestre 2022. Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : ' Ces nouvelles commandes confirment que les technologies de GTT sont les solutions de référence pour les éthaniers de grande capacité. '

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.99%