GTT : a reçu des commandes de chantiers coréens

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu plusieurs commandes de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI). Ces commandes portent sur l'équipement de huit nouveaux méthaniers. Quatre de ces méthaniers seront construits par le chantier HHI : deux pour le compte d'un armateur asiatique et deux pour un armateur européen. Les quatre autres méthaniers seront construits par HSHI pour le compte d'un autre armateur européen. Les livraisons devraient s'échelonner sur le deuxième semestre 2022.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +0.85%