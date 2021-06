Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : 1er déposant de brevets chez les ETI françaises en 2020 Cercle Finance • 08/06/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - GTT indique occuper la première place du palmarès de l'INPI des ETI déposantes de brevets, pour la seconde année consécutive, avec 58 brevets publiés en 2020. Au palmarès des 50 premiers déposants de brevets toutes catégories confondues, il figure à la 30ème place. 'Avec un budget en recherche et développement qui représente 10% de son chiffre d'affaires en 2020, GTT place l'innovation au coeur de sa stratégie, dans l'ensemble de ses activités', explique le spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le GNL.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.21%