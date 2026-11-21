GTCR étudie la possibilité de racheter le prestataire de services de paiement Global Payments GPN.N , a indiqué vendredi le groupe de capital-investissement dans une déclaration, quelques jours après des informations selon lesquelles un projet de consortium avec CD&R avait été abandonné.

L'action Global Payments a clôturé la séance en hausse de 10 %. Elle affiche une progression d'environ 19 % depuis le début de l'année 2026.

GTCR travaille avec d’autres sociétés de capital-investissement pour financer cette opération potentielle, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. GTCR, qui détient une participation de 16,35 % dans Global Payments et en est le principal actionnaire, a précisé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.

Global Payments n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les sociétés de capital-investissement CD&R et GTCR avaient renoncé à leur projet de rachat de Global Payments en tant que consortium, avait rapporté Reuters plus tôt ce mois-ci, citant des sources proches du dossier.

L'article ajoutait qu'il était possible que CD&R et GTCR reprennent les négociations avec Global Payments à une date ultérieure ou qu'un autre acquéreur de la société fasse son apparition.

Basée à Atlanta, Global Payments est l’un des plus grands prestataires de services de paiement au monde. Elle permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte et les paiements numériques, et fournit des logiciels et des services technologiques aux entreprises. Sa capitalisation boursière s’élevait à environ 22 milliards de dollars à la dernière clôture.

Ces dernières années, la société a dû faire face à des difficultés liées au ralentissement de la croissance de certains de ses secteurs d’activité, à une concurrence accrue et aux exigences des investisseurs visant à améliorer sa rentabilité.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette opération de rachat potentielle, précisant que la valorisation de Global Payments pourrait s'élever à 50 milliards de dollars, dette et prime comprises.