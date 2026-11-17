Rapport préliminaire allemand sur la sortie de GTA 6

par Aditya Soni, Matt Silverstein et Lisa Richwine

17 novembre (Reuters) - Les jours de congés ont été ‌posés et des millions de copies du jeu vidéo pré-commandés ou pré-téléchargés. Un joueur a même demandé à son épouse de ne pas l'interrompre pour profiter pleinement ​de la sortie de GTA VI lancé en grande pompe jeudi.

Après 13 ans d'attente insoutenable pour certains, Rockstar Games sort enfin son dernier opus et chacun s'est organisé pour libérer son emploi du temps afin de profiter d'un instant culturel collectif rarement observé à l'ère du streaming.

"Grand Theft Auto VI" est le dernier épisode ​d'une saga qui dépeint les excès d'une certaine Amérique, capable de rivaliser avec les blockbusters hollywoodiens et qui a provoqué la stupeur d'élus américains, choqués par la violence du jeu vidéo devenu culte.

"Tout le monde ​en parle, au travail avec mes amis, en ligne (...) On a vraiment l’impression ⁠que toute la société se rassemble, en quelque sorte", estime Owen Donahue, 23 ans, qui travaille dans l'industrie de la télévision à Los Angeles ‌en Californie.

La série "Grand Theft Auto" a démarré en 1997 avec un premier opus pixelisé où le personnage principal enchaîne les vols de voitures et les petits boulots pour les cartels du crime. Chaque nouvel opus apportait une amélioration des graphismes et du scénario. ​Le dernier, GTA V, a été lancé par Rockstar Games, ‌filiale de Take-Two Interactive en 2013 avec une histoire se déroulant à Los Santos, une copie de Los ⁠Angeles.

L'attente a été si longue qu'elle est devenue source de plaisanterie dans les cercles de gamers, dont beaucoup n'étaient encore que des enfants en 2013.

Signe de l'excitation qui entoure la sortie de GTA VI, la bande-annonce a été visionnée plus de 300 millions de fois sur Youtube depuis sa mise en ligne il y ⁠a trois ans. Un extrait du ‌gameplay a même eu les honneurs d'une diffusion sur Netflix, ce qui a provoqué une panne brève de la plateforme de ⁠streaming.

Selon BambooHR, logiciel de gestion des ressources humaines, les demandes de congés payés pour la sortie du jeu ont augmenté de 13% par rapport à un ‌jour normal de novembre.

Sur 1.500 adultes américains interrogés, un tiers de salariés issus de la Gen Z comptent poser un jour de congé.

"C'est ⁠une ampleur et une envergure que nous n'avons jamais vues lors d'autres lancements dans le secteur du divertissement", selon ⁠Brad Rencher, directeur de BambooHR.

BIENVENUE À ‌VICE CITY

Julian Tay, un joueur singapourien, a relayé sur ses réseaux sociaux un "Accord de jeu GTA VI" en cinq points qu'il a établi, dévoilant le programme des ​câlins et autres baisers autorisés les dix jours suivant le lancement du jeu.

Certaines entreprises, ‌comme Logitech spécialisé dans le gaming, jouent le jeu et offrent un "Game Day" à leurs employés pour la sortie de GTA VI.

"Je vais rentrer dans un état 'total', ce qui signifie que je ​vais finir le jeu en entier et que je n'arrêterai pas avant d'y être parvenu", a promis Brayden Whaley, 23 ans, créateur de contenu originaire de Los Angeles.

Cette fois, GTA VI emmène les joueurs dans Vice City, une ville fiction largement inspirée de Miami. Il sera possible d'incarner deux personnages : Lucia et ⁠Jason, deux partenaires de crime aux allures de Bonnie et Clyde des temps modernes entraînés au coeur d'un complot criminel après un braquage qui tourne mal.

C'est la première fois que les utilisateurs pourront incarner un personnage féminin, une demande de longue date de la part des joueuses qui représentent une part grandissante des utilisateurs. Elles comptent pour près d'un joueur américain sur deux, selon l'association du logiciel de divertissement.

Aux Etats-Unis, le jeu sera commercialisé à 79,99 dollars, avec une version "Ultimate Edition" comprenant des armes, des voitures et des tenues supplémentaires proposée à 99,99 dollars.

(Aditya Soni à Bangalore et de Matt Silverstein et Lisa Richwine à Los Angeles; ​version française Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)