Le groupe s'affiche en zone positive à la Bourse de Paris, après cinq séances de suite dans le rouge, avançant de 1,7% à 6,4 euros, peu avant midi ce jeudi.

TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat sur PullUp Entertainment avec un objectif de cours de 19 euros, considérant que le lancement historique de GTA 6 pourrait marquer un tournant pour l'industrie du jeu vidéo.

"En stimulant les dépenses sur console et en élargissant le parc de joueurs, le blockbuster de Rockstar pourrait profiter à l'ensemble du secteur, et notamment à PullUp Entertainment, dont la valorisation apparaît particulièrement attractive au regard de la valeur de son catalogue et de ses perspectives de sorties à horizon 2027/28", ajoute le bureau d'études.

Hier, Take-Two Interactive a clôturé en hausse de 6% à Wall Street porté par le lancement de GTA VI, développé par Rockstar Games, studio appartenant à la société américaine.

L'action Pullup Entertainement plonge pour sa part de près de 60% depuis le début de l'année.