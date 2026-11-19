“GTA VI” devrait donner un coup de fouet à Sony… mais pas tant que ça au Japon

Le lancement mondial de “Grand Theft Auto VI” jeudi devrait donner un coup de fouet au fabricant de la PlayStation, Sony 6758.T , même si, sur son marché domestique japonais, la franchise reste un produit de niche.

Ce jeu d’action criminelle en monde ouvert tant attendu, développé par Rockstar Games ( TTWO.O ), filiale de Take-Two Interactive, est en cours de lancement à l’échelle mondiale et a reçu des critiques élogieuses, certains fans allant même jusqu’à prendre des congés pour y jouer.

Selon les estimations de Sensor Tower, environ les trois quarts des 17 millions d’exemplaires de “GTA VI” vendus l’ont été sur PlayStation, dépassant ainsi les ventes de Microsoft, le fabricant de la Xbox MSFT.O .

L'action Sony, dont la console PlayStation 5 en est à sa septième année de commercialisation, a progressé de près de 3 % à Tokyo, alors que l'indice de référence restait stable .TOPX . Le titre avait subi une forte correction en raison des craintes que son activité ne soit perturbée par l'intelligence artificielle et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais il a rebondi ces derniers mois.

Les analystes estiment que l’engouement mondial ne devrait pas atteindre son paroxysme au Japon, où Nintendo 7974.T , le fabricant de la Switch 2, domine le marché des consoles de jeux et où les consommateurs préfèrent les titres de style anime aux jeux occidentaux réalistes et violents.

“Les tendances actuelles au Japon ne correspondent pas vraiment à ce type de jeu”, a déclaré Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities.

Compte tenu de la demande mondiale, “il n’y a absolument aucun besoin que ce jeu se vende au Japon”, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, Sony a remporté un immense succès mondial avec le film “Spider-Man: Brand New Day”, mais au Japon, il a dû faire face à la concurrence du film à succès “Chiikawa the Movie : The Secret of Mermaid Island”.

“Quelques-uns de mes amis ont acheté “GTA VI” à minuit, mais je ne suis pas pressé de le faire, car il n’est disponible que sur PS5 et Xbox et qu’on ne peut pas encore jouer en multijoueur en ligne”, a déclaré Sorataka Goto, 33 ans, qui faisait ses achats dans le quartier de l’électronique d’Akihabara, à Tokyo.

“Si et quand il sortira sur PC et qu’on pourra jouer en ligne, j’envisagerai de l’acheter”, a ajouté M. Goto, qui a quant à lui acheté le remake de “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”.

Nintendo a vendu plus de 5 millions d’exemplaires de ce titre pour la Switch 2, initialement sorti sur Nintendo 64, au cours des quatre premiers jours qui ont suivi son lancement au début du mois.

“J’avais la version originale quand j’étais enfant, j’étais donc impatient d’essayer celle-ci”, a-t-il ajouté.

LE JAPON N'EST PAS À L'ABRI DE L'ENGOUEMENT POUR “GTA VI”

Les joueurs japonais pourraient avoir du mal à saisir pleinement les éléments satiriques de “GTA VI”, les références au mode de vie en Floride et aux mèmes occidentaux, a déclaré Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie du jeu vidéo Kantan Games.

Pourtant, l’engouement mondial pour “GTA VI” gagne le Japon et la campagne marketing menée dans le pays est sans précédent pour un jeu occidental, a-t-il ajouté.

À Akihabara, une grande affiche représentant les personnages principaux, Lucia Caminos et Jason Duval, a été placardée sur la façade d’un immeuble.

““GTA VI” ne deviendra pas un méga-succès au Japon, mais il se vendra très, très bien”, a déclaré M. Toto.

Les analystes s’attendent à ce que la sortie de “GTA VI” atténue le recul des ventes de PS5 cette année et soutienne la croissance des ventes de jeux. Les ventes de consoles sont cycliques, certains observateurs anticipant l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles fin 2028.

Sony a vendu 2,6 millions de PS5 au cours du trimestre de juillet à septembre, ce que les analystes considèrent comme le reflet de la demande en amont de la sortie de “GTA VI”, contre 4 millions un an plus tôt.

“Nous avons établi des prévisions de bénéfices pour PlayStation nettement supérieures à celles du marché pour les deux prochains trimestres, en raison du lancement de “GTA VI””, a écrit David Dai, analyste chez Bernstein, dans une note.

Bernstein prévoit un résultat d’exploitation de 825 milliards de yens (5,17 milliards de dollars) pour la division jeux vidéo de Sony au cours de l’exercice se terminant en mars, contre une prévision de 800 milliards de yens avancée par l’entreprise.

Sony se négocie à environ 18 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois, ce qui représente une décote par rapport aux 23 fois de Nintendo, ce qui suggère que les investisseurs accordent une prime moins élevée aux bénéfices attendus de Sony.

Cette annonce vient renforcer le catalogue de jeux de Sony après le report de trois mois, à mai 2027, de la sortie de “God of War Laufey”.

Sony est confronté à des difficultés d’approvisionnement, le coût des puces mémoire ayant fortement augmenté en raison de l’essor de l’IA.

“Je n’ai pas l’impression que Sony ait vraiment envie de vendre du matériel de manière agressive… les bénéfices que Sony tirera des redevances seront énormes”, a déclaré M. Yasuda, de Toyo Securities.

(1 dollar = 159,5700 yens)