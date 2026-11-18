Take-Two Interactive bondit de près de 8 % à la Bourse de New York, porté par le lancement très attendu de Grand Theft Auto VI (GTA VI). Treize ans après la sortie du précédent opus, le nouvel épisode de la célèbre franchise de jeux vidéo suscite un engouement planétaire et nourrit les espoirs des investisseurs quant aux perspectives commerciales de l'éditeur américain.

Développé par Rockstar Games, studio appartenant à Take-Two Interactive, GTA VI est progressivement lancé à travers le monde ce jeudi 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series. L'éditeur a opté pour une sortie échelonnée à minuit dans chaque fuseau horaire, la Nouvelle-Zélande ayant été le premier pays à bénéficier du jeu, dès mercredi midi, heure de Paris.

Les joueurs français devront patienter jusqu'à minuit, tandis que ceux de la côte est des États-Unis pourront y accéder à 6 heures du matin, heure française.

L'événement, qui intervient treize ans après la sortie de GTA V, s'accompagne de critiques particulièrement élogieuses. Mercredi, le jeu affichait une note moyenne de 99 sur 100 sur Metacritic, sur la base d'une centaine d'évaluations de la presse spécialisée, un score inédit. Le magazine américain Forbes salue "l'univers de jeu vidéo le plus impressionnant" jamais créé.

Selon Reuters, Wells Fargo prévoit désormais l'écoulement d'environ 65 millions d'exemplaires de GTA VI au cours de l'exercice fiscal de Take-Two, qui s'achèvera en mars prochain, contre une précédente estimation de 35 millions d'unités. Cette révision spectaculaire repose notamment sur la perspective d'une éventuelle sortie du jeu sur PC début 2027

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Les investisseurs espèrent que les ventes du blockbuster permettront à l'éditeur de sensiblement accélérer sa croissance et d'améliorer sa rentabilité. Le titre Take-Two Interactive, qui accuse un repli de près de 15 % depuis le début de l'année, espère profiter de l'enthousiasme entourant ce lancement.

"Une année historique attendue"

Le groupe avait déjà affiché son optimisme lors de la publication de ses résultats trimestriels, le 10 novembre dernier. Au deuxième trimestre de son exercice 2027, Take-Two avait réduit sa perte nette à 54 millions de dollars, soit 0,29 dollar par action, contre 133,9 millions de dollars, ou 0,73 dollar par action, un an auparavant.

À cette occasion, son PDG, Strauss Zelnick, avait souligné le caractère exceptionnel de la demande : " "Le lancement de Grand Theft Auto VI aura lieu dans dix jours et, alors que les précommandes continuent d'atteindre des niveaux sans précédent, nous prévoyons de réaliser une année historique pour notre entreprise ".

Malgré cet engouement mondial, le lancement ne concernera pas tous les marchés. Aucune commercialisation officielle n'est ainsi prévue à ce stade dans plusieurs pays, notamment en Russie, en Chine, au Liban et au Qatar.