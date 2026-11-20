GTA VI bat tous les records avec 3,8 milliards de dollars de ventes dès le premier jour

“Grand Theft Auto VI” a engrangé 3,79 milliards de dollars de recettes au cours des 24 premières heures suivant son lancement, devenant ainsi la plus grande sortie de tous les temps dans le domaine du divertissement, tandis que les fans du monde entier célébraient ce titre à succès qui est désormais un véritable phénomène culturel mondial.

Ce jeu d’action-aventure, dans lequel le duo de criminels Lucia et Jason sillonne à toute allure les rues baignées de néons de Vice City, s’est vendu à 32,5 millions d’exemplaires en précommande, a annoncé vendredi le développeur Rockstar Games, au lendemain d’un lancement acclamé par la critique et salué par les fans du monde entier.

Le chiffre d’affaires réalisé par GTA VI dès le premier jour est près de cinq fois supérieur aux 800 millions de dollars estimés que son prédécesseur, GTA V, avait générés lors de son premier jour en 2013. GTA V était jusqu’à présent largement considéré comme le jeu vidéo le plus vendu au cours des premières 24 heures.

GTA VI a également dépassé le film ayant généré le plus de recettes de tous les temps au box-office mondial, “Avengers: Endgame”, qui a rapporté quelque 2,94 milliards de dollars, selon la société d’analyse médiatique Rentrak.

Ce titre devrait dynamiser les résultats financiers de Take-Two Interactive TTWO.O , la société mère de Rockstar Games, qui est également l'éditeur d'autres succès tels que la franchise “Red Dead Redemption” et la série de jeux de basket “NBA 2K”.

“Nous sommes extrêmement touchés par l’accueil réservé par les joueurs du monde entier”, a déclaré Sam Houser, président et fondateur de Rockstar Games, qualifiant la sortie de GTA VI de début d’un “nouveau chapitre” pour le studio.

L'action Take-Two a clôturé la séance de vendredi en légère hausse.

Le jeu est enfin arrivé chez les joueurs après une longue attente de plus de 13 ans. Pour en profiter pleinement, les gamers du monde entier ont tout mis en œuvre, allant jusqu’à prendre des congés payés ou à signer des “contrats” avec leurs partenaires afin de pouvoir jouer sans interruption.

LA CAMPAGNE MARKETING DE GTA VI

Take-Two a déboursé environ 1 milliard de dollars, voire plus, en coûts de production pour GTA VI, ce qui en fait l’un des projets de divertissement les plus coûteux. La société a lancé les précommandes du jeu en juin, mais était restée discrète sur les chiffres derrière cet engouement.

“Le titre est tellement attendu que les consommateurs semblent très, très enthousiastes, et jusqu’à présent, la presse s’est montrée unanimement positive, mais nous ne sommes pas encore prêts à crier victoire”, avait déclaré le directeur général Strauss Zelnick lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Take-Two au début du mois.

“Nous avons tendance à éviter de crier victoire avant l’heure”, avait-il alors ajouté.

La bande-annonce promotionnelle plus longue du jeu, “GTA VI: An Extended Look”, a été diffusée sur Netflix en août et a contribué à multiplier par six le nombre de précommandes, selon les estimations de Sensor Tower.

À Miami, qui a inspiré Vice City, l’équipe de NBA de la ville a célébré la sortie du jeu mercredi lors d’un match sur le thème de Vice City.

Ce week-end, la société organise “GTA VI: The Festival”, un concert réunissant une pléiade de stars, parmi lesquelles la rappeuse Cardi B, lauréate d’un Grammy, le producteur de hip-hop Metro Boomin et le rappeur Travis Scott.

QUELLE SUITE POUR TAKE-TWO?

Les investisseurs attendent avec impatience que Take-Two dévoile ses projets concernant le lancement de GTA VI sur PC et le déploiement d’une version en ligne. Le volet multijoueur en ligne d’un jeu vidéo est essentiel pour transformer le titre en une source de revenus récurrents.

Certains analystes du secteur prévoient le lancement sur PC et le mode en ligne en 2027.

La société de courtage TD Cowen a classé Take-Two parmi ses “meilleures idées” pour 2027, son analyste Doug Creutz se montrant optimiste quant aux perspectives financières de l’entreprise lorsque le jeu sera disponible en ligne.

“Le plafond potentiel des dépenses récurrentes à long terme des consommateurs pour GTA VI est très élevé… La question la plus importante pour l’action est de savoir “quand” et “quelle ampleur” prendra le prochain GTA Online, bien plus que les ventes unitaires de GTA VI.”