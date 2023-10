Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: ViiV Healthcare va présenter ses avancées sur le sida information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que ViiV Healthcare, la société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer et Shionogi comme actionnaires, présentera 'des résumés clés' soulignant l'avancée de ses recherches à l'occasion de la 19e Conférence annuelle européenne sur le sida (EACS 2023) qui se tiendra à Varsovie (Pologne) du 18 au 21 octobre 2023.



' Bien vivre avec le VIH est différent pour chaque individu, et nous pensons que nos prochaines présentations à l'EACS 2023 reflètent notre engagement et notre leadership pour répondre aux besoins changeants des personnes atteintes du VIH', a souligné Kimberly Smith, responsable de la recherche et du développement chez ViiV Healthcare.



'Nous sommes impatients de partager ces nouvelles connaissances avec les communautés scientifiques et du VIH à l'EACS 2023' a-t-elle ajouté.



ViiV Healthcare présentera notamment de nouveaux résultats concrets pour le schéma thérapeutique à action prolongée de Vocabria (injection de cabotegravir) et de Rekambys (suspension injectable de rilpivirine à action prolongée).



ViiV Healthcare partagera les résultats européens sur 12 mois de l'étude SOLAR, la première étude comparative de phase IIIb du schéma injectable complet à action prolongée de CAB + RPV LA comparé au Biktarvy oral quotidien (bictégravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide).





