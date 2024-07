Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: ViiH Healthcare présentera ses avancées dans le VIH information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que ViiV Healthcare (société spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer et Shionogi comme actionnaires), présentera 'le plus grand essai clinique randomisé (ECR)' portant sur le régime à deux médicaments Dovato (dolutégravir/lamivudine) comparé au régime à trois médicaments Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/ténofovir alafénamide) à l'occasion de la 25e Conférence internationale sur le sida (AIDS 2024) qui se tiendra à Munich des 22 au 26 juillet.



La présentation fera partie des 25 résumés évaluant le portefeuille de traitements et de prévention du VIH commercialisés par la société.



'L'étendue des données que nous annonçons, y compris l'étude comparant Dovato et Biktarvy, aidera les individus à mieux comprendre ces options', a expliqué en substance Harmony P. Garges, M.D., directrice médicale chez ViiV Healthcare.



'Nous sommes fiers d'être à la pointe de la science innovante, en faisant progresser des innovations qui ont et continueront de transformer l'avenir des soins du VIH et de contribuer à mettre fin à l'épidémie', a-t-elle ajouté.





