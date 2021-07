Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : veut créer un centre européen dédié aux biotechnologies Cercle Finance • 16/07/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui vouloir faire de son site de Stevenage de 92 acres (soit plus de 370 000 m2) l'un des plus grands 'clusters' d'Europe dédiés aux biotechnologies, accueillant notamment des jeunes entreprises spécialisées dans les sciences de la vie. Ce projet de nouveau campus a été développé en partenariat avec Stevenage Bioscience Catalyst (SBC), le gouvernement britannique, le Stevenage Borough Council et le Local Enterprise Partnership (LEP). Il se construirait autour des entreprises déjà présentes sur place, à savoir GSK, Cell and Gene Therapy Catapult et SBC. GSK mise sur la vente de 33 acres de terrain pour débloquer jusqu'à 400 M£ du secteur privé et potentiellement créer jusqu'à 5000 emplois hautement qualifiés dans les cinq à dix années à venir. La société prévoit de sélectionner un partenaire de développement dans les prochains mois en vue de commencer les travaux de planification générale du nouveau campus dès 2022. 'Notre objectif est que Stevenage devienne une destination de choix pour la recherche médicale et scientifique d'ici la fin de la décennie', résume Tony Wood, Senior Vice President, Medicinal Science & Technology chez GSK.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.53%