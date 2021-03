Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : vers une simplification des soins du VIH Cercle Finance • 08/03/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GlaxoSmithKline (GSK), a présenté samedi 6 mars des données d'une étude de phase IIIb évaluant le régime à action prolongée de cabotégravir et de rilpivirine pour le traitement du VIH. Les résultats de la semaine 96 montrent l'efficacité à la fois de l'administration mensuelle du traitement et de l'administration tous les 2 mois sur le long terme chez les patients dont la charge de VIH est indétectable. 'Ce régime peut permettre aux personnes vivant avec le VIH de réduire le nombre de jours de traitement de 365 à 12 ou 6 jours par an, ce qui représente un changement de paradigme dans leur expérience du traitement du VIH', explique Hans Jäeger, MD, ancien directeur médical de MVZ Karlsplatz, centre de recherche et de soins cliniques sur le VIH, Munich

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.36%