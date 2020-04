Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : vers un vaccin contre le Covid-19 avec Sanofi Cercle Finance • 14/04/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK (GlaxoSmithKline) annoncent la signature d'une lettre d'intention en vue de développer un vaccin avec adjuvant combinant leurs technologies contre le Covid-19, afin de remédier à la pandémie actuelle. Le premier apportera à cette collaboration son antigène de la protéine S du COVID-19, obtenu par la technologie de l'ADN recombinant, tandis que le second apportera pour sa part sa technologie de production de vaccins avec adjuvant à usage pandémique. Ils prévoient de lancer des essais cliniques de phase I au second semestre 2020 et, en cas de succès et sous réserve des exigences réglementaires, de mener toutes les étapes du développement pour pouvoir mettre ce vaccin à disposition d'ici le second semestre 2021.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.62%