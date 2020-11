Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : vers de nouvelles options de soins du myélome multiple Cercle Finance • 11/11/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) profitera de la prochaine réunion de l'American Societey of Hematology (ASH) qui se tiendra du 5 au 8 décembre pour présenter en détail les résultats de sa thérapie du myélome multiple, issus d'un vaste programme d'essais cliniques. Les études clés présentées lors de l'ASH démontreront le potentiel du bélantamab mafodotine (BLENREP) en association avec des thérapies standard dans les premières lignes de traitement, assure GSK. Le traitement BLENREP représente une avancée significative pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire, alors qu'ils disposaient jusque là d'options de traitement limitées, explique en substance le laboratoire.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.07%