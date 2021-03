Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : vers de nouveaux schémas de soins chez ViiV Healthcare Cercle Finance • 02/03/2021 à 15:39









(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, société créée par GSK en 2009, présentera de nouvelles données sur les schémas thérapeutiques à action prolongée pour la prévention et le traitement du VIH, à l'occasion de la Conférence sur les rétrovirus et Infections opportunistes (CROI 2021), qui se tiendra du 6 au 10 mars. 'Les données présentées démontreront le potentiel des nouveaux mécanismes d'action antirétroviraux et des médicaments à action prolongée qui remettent en question le paradigme de traitement et de prévention du VIH', assure le laboratoire. ViiV Healthcare présentera 16 résumés sponsorisés de son 'portefeuille diversifié de solutions innovantes de traitement et de prévention du VIH sous licence'.

