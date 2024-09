Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: va présenter ses avancées au Congrès de Vienne information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - GSK annonce qu'il présentera ses dernières découvertes en matière de thérapies respiratoires à l'occasion du Congrès International de la Société Européenne de Pneumologie (ERS) 2024 à Vienne (7-11 septembre).



Ces recherches, incluant trois résumés de dernière minute, montrent l'engagement de GSK à redéfinir la médecine respiratoire pour des maladies comme l'asthme, la BPCO (soit la bronchopneumopathie chronique obstructive), et le virus respiratoire syncytial.



GSK vise à réduire le fardeau des maladies respiratoires en offrant des traitements innovants, en ciblant la rémission clinique dès les premiers stades de l'asthme, et en prévenant les exacerbations et la progression des maladies.



Les résultats positifs de deux études portant sur la dépémokimab, un biologique ultra-longue durée pour l'asthme sévère, seront également présentés.



D'autres recherches se concentreront sur la rémission clinique avec Nucala et Trelegy dans l'asthme et la BPCO.







