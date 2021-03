Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : va présenter des données sur les cancers gynécologiques Cercle Finance • 19/03/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) annonce qu'il présentera de nouvelles données sur les cancers gynécologiques à l'occasion de la prochaine réunion annuelle de la Society of Gynecologic Oncology, qui se tiendra du 19 au 25 mars 2021. A travers une série de sept présentations, GSK mettra en avant 'les progrès continus (du laboratoire) dans le développement de médicaments potentiellement transformationnels pour les femmes ayant des besoins médicaux importants non satisfaits.' Des données sur le Zejula (niraparib), sur l'association du niraparib et du bevacizumab ou sur le dostarlimab seront notamment présentées. Ces médicaments pourraient s'avérer efficaces dans le cadre du traitement de certains cancers de l'ovaire ou de l'endomètre. 'Pour les femmes atteintes de cancers gynécologiques, notre priorité est de continuer à évaluer le niraparib et le dostarlimab dans les conditions où de nouvelles options de traitement sont le plus nécessaires', a assuré le Dr Axel Hoos, vice-président senior et responsable de la recherche et développement en oncologie chez GSK.

