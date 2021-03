Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : va fournir son Rotarix via l'Humanitarian Mechanism Cercle Finance • 04/03/2021 à 16:35









(CercleFinance.com) - GSK a confirmé aujourd'hui son engagement à fournir son vaccin antirotavirus, le Rotarix, à son prix mondial le plus bas, par le biais du Humanitarian Mechanism, un dispositif lancé conjointement en 2017 par l'OMS, l'Unicef, Medecins Sans Frontières et Save The Children et qui permet de répondre aux besoins de vaccination des réfugiés et de personnes en situation d'urgence. 'Nous sommes ravis de devenir la première entreprise à proposer un vaccin antirotavirus par le biais du Humanitarian Mechanism pour une utilisation à destination des enfants les plus vulnérables aux maladies diarrhéiques graves', a déclaré Thomas Breuer, médecin-chef chez GSK Vaccines. Jusqu'à présent, GSK était déjà engagé dans le Humanitarian Mechanism en fournissant le Synflorix, son vaccin antipneumococcique, dont un million de doses ont pu être distribuées dans 12 pays depuis 2017, permettant de protéger les plus jeunes contre la pneumonie infantile.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +1.61%