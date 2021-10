Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK : une troisième plateforme Beacon va être intégrée information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le spécialiste américain des processus biopharmaceutiques Berkeley Lights a annoncé mardi qu'il fallait fournir une troisième plateforme optofluidique Beacon au groupe GlaxoSmithKline. Cet équipement de pointe - chargé d'automatiser le développement des lignées cellulaires - doit permettre à GSK d'améliorer son flux de travail lié à la découverte d'anticorps. Ce système, qui se concentre sur l'identification d'anticorps provenant de cellules B (plasma et cellules mémoire), est censé favoriser le processus de mise au point de médicaments en réduisant les délais et en augmentant les capacités.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.68%